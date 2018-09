Lore, Jonathan en Ringo redden gezin uit zware brand: “Het katje konden we echt niet achterlaten”

Drie agenten van de Brugse politie hebben een medaille voor heldenmoed ontvangen. In september vorig jaar redden Lore De Vos, Jonathan Gryson en Ringo Vertenten een moeder en haar twee kinderen uit een brandende flat. “Lijdzaam toezien was geen optie.”

Op 21 september vorig jaar brak brand uit op de eerste verdieping van een appartementsgebouw langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries. Door de hevige rookontwikkeling kwamen Séverine Jaspar en haar twee kinderen Lea en Clément vast te zitten in hun flat op de tweede verdieping. Politieagenten Lore De Vos (24) uit Kortrijk, Jonathan Gryson (26) uit Loppem en Ringo Vertenten (40) uit Knokke-Heist keerden net terug van een interventie in Zeebrugge en reden op de Expresweg toen de noodoproep ...