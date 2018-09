Na 7.500 (!) huwelijken: cadeautjes van kunstenaar ‘Stey’ (85) zijn op

Zevenduizendvijfhonderd. Zo veel beeldjes vonden de weg naar even veel Brugse huiskamers. Want iedereen die de voorbije vijftien jaar ‘ja’ zei in het Brugse stadhuis, kreeg behalve een kersverse echtgenoot of echtgenote ook een Firmin Steyaert mee naar huis. Of toch een Stey, zoals hij elk kunstwerk handtekent. “Een eerbetoon aan mijn vader. Stey was zijn roepnaam, en later is dat ook die van mij geworden.”

Vakman wordt kunstenaar

Want als je Stey vraagt hoe hij tot het ...