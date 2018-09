Ook Sint-Genesius-Rode verstuurt Franstalige kiesbrieven, ondanks protest van schepen: “Daad van onbehoorlijk bestuur”

Sint-Genesius-Rode - Tijdens een bij hoogdringendheid bijeengeroepen gemeenteraad heeft faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode vrijdagavond beslist om Franstalige oproepingsbrieven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen te versturen. De inwoners van de zes faciliteitengemeenten kregen twee weken geleden al een Nederlandstalige oproepingsbrief, maar volgens de gemeentes in kwestie moesten ook Franstalige kiesbrieven verstuurd worden.

Vlaamse decreten stipuleren dat lokale besturen van faciliteitengemeenten documenten zoals oproepingsbrieven steeds in het Nederlands moeten versturen, en dat Franstaligen die een document in hun taal willen ontvangen dit telkens opnieuw moeten aanvragen. Volgens de Raad van State is één aanvraag om de vier jaar echter voldoende, een standpunt dat de rechtbank in mei herhaalde toen Homans een register voor dergelijke aanvragen van Sint-Genesius-Rode wilde laten verbieden. Sint-Genesius-Rode zal de oproepingsbrieven voor de komende gemeenteraadsverkiezingen nu dus in het Frans versturen naar wie zo’n aanvraag deed, alle anderen krijgen een Nederlandstalig exemplaar.

De Vlaamse schepen Anne Sobrie (Respect) was het niet tijdens de gemeenteraad niet eens met de beslissing van haar eigen gemeentebestuur: volgens Sobrie is het versturen van een tweede oproepingsbrief “een daad van onbehoorlijk bestuur”. “U laat op die manier de verkiezingen in de grootste verwarring verlopen en werkt misbruiken in de hand.” Over het arrest van de Raad van State wees Sobrie op artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek. “Dit zegt dat rechters geen algemene regels mogen uitvaardigen maar enkel mogen beslissen over concrete geschillen.” Niemand van de Franstaligen reageerde op de opmerkingen van Sobrie. De gemeenteraadsbeslissing werd vervolgens enkel goedgekeurd door de Franstalige meerderheid. Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) onthield zich bij de stemming.

Eerder beslisten ook de schepencolleges van Linkebeek, Kraainem, Drogenbos en Wezembeek-Oppem Franstalige kiesbrieven te sturen.