VIDEO. Zo schattig ziet het grootste levende zebrapad eruit

Avelgem -

De leerlingen van de Sint Jan Berchmansbasisschool in Avelgem hebben vrijdag hun jaarlijkse verkeersweek afgesloten met een record. “In deze week vestigen we extra aandacht op veiligheid in het verkeer”, zegt de werkgroep verkeer. “We proberen via een fietsproject om zo veel mogelijk leerlingen en ouders te overtuigen om te voet of met de fiets naar school te komen. Zo proberen we om onze schoolomgeving wat autoluwer te maken.” Afsluiten gebeurde met een geslaagde recordpoging. In het straatje aan Spikkerelle lagen alle leerlingen en leerkrachten netjes op een lange rij. “Onze 480 leerlingen en meer dan dertig begeleiders maakten een levend zebrapad. Het vorige record stond op 184 meter, wij komen aan 241 meter en 25 centimeter. Het is wel geen officieel record, want daarvoor moet je betalen. Dat geld kan nuttiger besteed worden.” Op het zebrapad stappen mocht niet.