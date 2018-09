COMMENTAAR. “Niets zo goed als een slechte peiling om zegezekere militanten en potentiële kiezers wakker te schudden”

Elke peiling valt met een korrel zout te nemen, al was het maar omdat er nog twee campagneweken resten en niets al te zegezekere militanten en potentiële kiezers beter wakker schudt dan een tegenvallende peiling. Een extra waarschuwing is echter aangewezen bij onze peiling in de centrumsteden, omdat die enkel voorspellingen doet op één van de drie fronten waarop deze verkiezingen uitgevochten worden.