Vrouw die beweert dat Cristiano Ronaldo haar verkrachtte, doorbreekt de stilte: “Ik riep no, no, no. Maar toen besprong hij me”

Jarenlang kreeg de verkrachter van de Amerikaanse Kathryn Mayorga (34) ­de naam “X”. Nu blijkt dat de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo (33) de man is die haar in 2009 misbruikt ­zou hebben. Opvallend: uit geheime ­documenten blijkt dat Ronaldo de feiten impliciet toegeeft dat ze meermaals neen zei en vroeg om te stoppen.

De Amerikaanse heeft naar eigen zeggen negen jaar geworsteld met depressies en posttraumatische stress. Pas nu, zo vertelt Kathryn Mayorga aan het Duitse weekblad Der Spiegel, is ze mentaal klaar om met haar verhaal naar buiten te treden. Tegelijk dient haar advocaat officieel een klacht in tegen de voetbalster van Juventus Turijn.

Een jaar geleden was het weekblad in het bezit gekomen van geheime documenten van advocaten. Daarin is sprake van geheime ontmoetingen tussen de twee kampen. En ook dat ...