Luchtvervuiling in Vlaanderen: pech als je in nauwe straat, aan rotonde of aan verkeerslicht woont

Voor het eerst is de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen tot in detail in kaart ­gebracht. 20.000 Vlamingen hebben ­tijdens de actie CurieuzeNeuzen een maand lang de luchtkwaliteit rond hun huis gemeten. En het onderzoek komt met een reeks opmerkelijke conclusies. Zo kan de lucht erg proper zijn in de ene straat, terwijl ze om de hoek net erg ­vervuild is. En hoewel vooral de steden met nauwe straten slecht scoren, zijn er ook vuile hotspots op het platteland. Vooral rode lichten en rotondes zijn daar de boosdoeners.

Grote verschillen van straat tot straat

Het goede nieuws eerst: een meerderheid van de Vlamingen woont op een plaats met weinig vervuiling door het verkeer. En toch: in een derde van de Vlaamse gemeenten wordt de Europese ­norm overschreden. Dat blijkt uit het grootschalige wetenschappelijke onderzoek Cu­rieuzeNeuzen, een actie van De Standaard, Universiteit Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij waarbij 20.000 Vlamingen tijdens de maand mei de concentratie stikstofdioxide (NO2) in hun straat hebben gemeten. NO2 is een schadelijk gas dat in uitlaatgassen van wagens zit, en is dus een goede parameter voor luchtverontreiniging door het verkeer.

Belangrijkste conclusie: de vervuiling varieert sterk van straat tot straat. In de ene straat kunnen de waarden goed zijn, terwijl ze om de hoek in het rood gaan. Die variatie hangt af van de ­bebouwing in een straat, of er veel auto’s rijden en hoe goed de verkeersdoorstroming is.

De laagste waarde (10,9 microgram per kubieke meter lucht) werd gemeten in ­Remersdaal bij Voeren, de hoogste (75,3 microgram) langs een druk kruispunt in Houthalen-Helchteren. Het grote verschil tussen die waarden illustreert hoe sterk de luchtkwaliteit in Vlaanderen varieert.

De gemiddelde concentratie over alle meetpunten is 22,8 microgram per kubieke ­meter lucht, wat vrij goed is. “Dat is beter dan de meesten verwachtten”, zegt Filip Meysman (Universiteit Antwerpen), die het project wetenschappelijk begeleidde.

Toch vind je in het Hageland en Haspengouw, de Limburgse Kempen, de Voerstreek, de Vlaamse ­Ardennen en het Pajottenland naast oases van zuivere lucht, ook hotspots waar de metingen tot ver voorbij de Europese norm schieten. Die ligt op 40 microgram. En 410 locaties, of 2,3 procent van de meetpunten, zitten daarboven. In totaal wonen daar 150.000 mensen. Bovendien hanteert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een “drempelwaarde” van 20 microgram per kubieke meter lucht – vanaf dan treden gezondheidseffecten op. En liefst 60 procent van de meetpunten zit daarboven.

Steden scoren slecht door nauwe straatjes

De rode vlek in Antwerpen valt op. Zowat nergens in de grootste stad van Vlaanderen werd een goede luchtkwaliteit gemeten. De metingen variëren van matig tot zeer slecht, met enkele opvallende street canyons. Dat zijn nauwe straten met veel verkeer, waar sterk verhoogde concentraties voorkomen omdat de vuile lucht er blijft hangen door de ingesloten bebouwing. Dat effect speelt in de meeste grote steden. Aalst is de kampioen van de street canyons in de binnenstad, gevolgd door Brugge. Antwerpen staat op de derde plaats, Gent pas op de zesde.

“Die volgorde is opmerkelijk”, zegt Filip Meysman. “Je zou verwachten dat Antwerpen en Gent die lijst aanvoeren. Maar in Aalst valt 37 procent van de metingen binnen een street ­canyon. Ook de vele punten met sterk verhoogde concentraties in Brugge vallen op (32,7 procent). Vermoedelijk komt dat door historische street canyons – smalle middeleeuwse straten waar de ­vervuilde lucht blijft hangen.”

In Gent, Leuven, Hasselt, Brugge en Kortrijk wisselen zones met goede of aanvaardbare luchtkwaliteit af met rode en paarse hotspots, die vooral op de stadsringen en invals­wegen liggen. “Het is opmerkelijk dat de binnenstad van Gent relatief laag scoort op de street canyon-rangorde”, zegt Meysman. “De Antwerpse ­binnenstad doet het in die rangorde dan weer beter dan de buitenstad. Je kan de ­impact van ­verkeersplannen en mobiliteitsbeleid duidelijk aflezen op deze kaart.”

Behalve de grootste steden springen er nog een aantal ­andere in het oog, zoals Oostende, ­Mechelen en Sint-Niklaas. Ook Zee­brugge heeft opvallend veel normoverschrijdingen, wat te verklaren is door de nabijheid van de ­haven.

Ook zwarte punten in kleinere gemeenten

Niet alleen het verkeers­volume, ook de doorstroming speelt een belangrijke rol. De impact van verkeer dat stopt en weer vertrekt aan lichten en rotondes werd onderschat. Het onderzoek wijst uit dat slechte luchtkwaliteit niet alleen een probleem van de grote steden is. Een kwart van de kleine ­steden (met minder dan 50.000 inwoners) en gemeenten heeft minstens één meetpunt waar de normen worden overschreden. Van die ­gemeenten heeft liefst 59 procent rode hotspots: plekken waar de NO2-concentratie sterk verhoogd is in vergelijking met de om­liggende straten. Die hotspots in woonkernen werden nooit eerder in kaart gebracht. “De impact van stop-and-go-verkeer aan lichten en rotondes is dé grote verrassing”, zegt professor Meysman. “Ook in onze dorpskernen staan ­files, die niet op de radio worden vermeld.” Vlaanderen staat daarmee in contrast met Nederland. “De typisch Vlaamse gemeente heeft één kruispunt waar invalswegen samenkomen, ingesloten door bebouwing”, legt Meysman uit. “Terwijl Nederlandse gemeenten vaak een ringweg hebben, waar meerdere open kruis­punten de vuile lucht weg ­ventileren.”

Dat maakt dat we ook straten met slechte luchtkwaliteit ­aantreffen in plattelandsgemeenten zoals Diksmuide en Kruishoutem, of Rijkevorsel, Opglabbeek en Wuustwezel. Nog typisch Vlaams zijn de steenwegen met lintbebouwing, tussen en dwars door gemeenten.

En er komt nog een ander nieuw fenomeen naar boven uit de resultaten van CurieuzeNeuzen: de “zwarte kruispunten”, waar extreem hoge concentraties werden gemeten. “Tot nu toe bleven ze onder de radar”, zegt Meysman. “Ze bevinden zich meestal op tweevaksbanen, dicht bij een kruispunt waar de randen ingesloten zijn door bebouwing.” Sommige liggen op een stadsring, zoals in Gent, Brugge of Oostende. Maar vaak liggen ze ook langs drukke gewestwegen in meer afgelegen gemeenten. De Grote Baan in Houthalen-Helchteren, waar de hoogste waarde werd gemeten, is daar een ­opvallend voorbeeld van.