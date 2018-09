Is Tesla-baas Elon Musk té gek om ooit nog een bedrijf te leiden?

Journalisten uitkafferen, ’s avonds laat ondoordachte tweets posten, de eigen beurskoers opblazen of torpederen, ongegeneerd blowen op de radio… Het ziet ernaar uit dat Elon Musk (47), het wonderkind uit Palo Alto, de pedalen kwijt is. Als het van de Amerikaanse beurswaakhond afhangt, mag Musk zelfs nooit nog een beursgenoteerd bedrijf leiden.

“Bedrijfsleiders bekleden een vertrouwenspositie en hebben een grote verantwoordelijkheid tegenover aandeelhouders. De celebrity-status van een CEO of zijn reputatie als technologische innovator zijn geen vrijgeleide om verantwoordelijkheden licht op te vatten.” Harde woorden van Steven Peikin, codirecteur van de fraudedivisie bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Die is naar de rechter gestapt in de nasleep van enkele opgemerkte tweets die Elon Musk een kleine twee maanden geleden de wereld instuurde ...