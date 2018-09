Crisis blijft aanhouden in het prinsdom: ook zonder Tielemans gaat Monaco de boot in

AS Monaco heeft vrijdagavond de achtste speeldag in de Franse Ligue 1 geopend met een 2-0 nederlaag op het veld van Saint-Étienne. De vicekampioen kan al acht wedstrijden op rij niet meer winnen. Van Youri Tielemans was geen spoot, Nacer Chadli viel in.

Youri Tielemans stond dit seizoen in tot dusver elke officiële wedstrijd van de Monegasken in de basis. Voor de verplaatsing naar Saint-Étienne werd de nochtans fitte Rode Duivel niet weerhouden in de selectie van Leonardo Jardim. Ook de Braziliaan Jemerson moest na de 0-1 thuisnederlaag van dinsdag tegen Angers niet opdraven. Nacer Chadli, die net als Tielemans bekritiseerd wordt voor zijn mindere prestaties, kwam in de 67e minuut tussen de lijnen.



Op dat moment was het kwaad al geschied. Met twee doelpunten had Wahbi Khazri (41. et 54.) het eindoordeel al geveld. Saint-Étienne rukt dankzij de thuisoverwinning voorlopig op naar de tweede plek in het klassement. AS Monaco had daar ook graag gestaan, maar verkommert op de achttiende plaats met amper 6 op 24 punten.