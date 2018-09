Trump plooit: dan toch FBI-onderzoek naar aanranding door kandidaat-rechter Kavanaugh

De Amerikaanse president Trump heeft de FBI bevolen een onderzoek te starten naar de beschuldigingen van aanranding die de nominatie van kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh verhinderen. Die toegeving komt er nadat Republikeinse senatoren de nominatie van Kavanaugh vandaag goedkeurden, met het dringende verzoek om een week uitstel zodat zo’n onderzoek gevoerd kan worden.

“Ik heb de FBI bevolen om een extra onderzoek te voeren, zodat het dossier van rechter Kavanaugh volledig is”, staat te lezen in een persbericht dat Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerder van Trump, op Twitter plaatste. “Zoals de Senaat het vraagt, moet dit onderzoek beperkt zijn in grootte, en afgerond zijn in minder dan een week.”

Trump, die lang pal achter de belegerde Kavanaugh bleef staan, gaf het bevel nadat twee cruciale Republikeinse senatoren, Jeff Flake en Lisa Murkowski, vroegen om een onderzoek naar de beschuldigingen van Christine Blasey Ford. Zij beweert dat Kavanaugh haar aanrandde toen ze beiden middelbare scholieren waren, een beschuldiging die Kavanaugh categoriek ontkent.

De kandidaat-opperrechter liet al weten te zullen meewerken met het onderzoek. In een persmededeling verspreid door het Witte Huis staat te lezen dat Kavanaugh naar eigen zeggen “al geïnterviewd is door de FBI, meerdere onderzoeken van de Senaat doorstond, en gisteren onder eed antwoordde op elk onderwerp waarover de senatoren me wilden ondervragen. Ik heb alles gedaan dat me gevraagd is, en zal blijven meewerken met het onderzoek.”

De Republikeinen hebben in de Senaat de kleinst mogelijke meerderheid van 51 tegen 49 zetels. Indien het hogerhuis zich achter de kandidatuur stelt, slaat de balans in het negenkoppige Hooggerechtshof naar de conservatieven door. Het Hof is de hoogste rechtsinstantie in de Verenigde Staten.