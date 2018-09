Hoofdredacteur Liesbeth Van Impe over afschakeldebat: "'Van de ratten besnuffeld' is de perfecte uitdrukking"

Het was zoals wel vaker een vermakelijk gesprekje in Nieuwe Feiten op Radio 1: NOS-correspondent in Brussel Sander van Hoorn mocht als Nederlander zijn licht laten schijnen over het nieuws dat in België straks mogelijk het licht uitgaat.

Moeilijk bleek dat niet. Van Hoorn heeft, vóór zijn standplaats Brussel werd, tien jaar in Beiroet ­gewerkt. En daar gaat het licht ook vaak uit, omdat politiek in Libanon nu eenmaal een rommelige ­affaire is. Pas aan het einde van het ...