CLUBNIEUWS. Leko grijpt in bij Club Brugge, Vanhaezebrouck tovert konijn uit zijn hoed bij Anderlecht

Club Brugge-coach Ivan Leko grijpt in na het bekerdebacle in Deinze. Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck heeft een verrassing op de nummer tien-positie op het oog en de trainer van Cercle Brugge geeft toe dat hij bij de stadsrivaal enkel de reeds vertrokken Diaby kende. Al uw clubnieuws van de dag.

Club Brugge: Leko slachtoffert Cools en Amrabat na Deinze

Club Brugge-coach Ivan Leko grijpt in na het bekerdebacle in Deinze. “Voortaan spelen alleen de besten. Je krijgt geen kans meer op basis van naam, status, loon of bewezen diensten”, zei hij gisteren. Dat bleek ook uit zijn selectie voor de match tegen Cercle. Zowel Amrabat, Cools als Peres mag toekijken vanuit de tribune. Ook Diatta ontbreekt. Vooral voor Amrabat is dat opvallend, want hij werd eind augustus als directe versterking gehaald bij Feyenoord. Cools ligt al eventjes niet meer in de bovenste schuif en Peres heeft het al maanden moeilijk met het tempo. Poulain is fit geraakt, Rezaei is nog altijd out. “Ook Atletico dinsdag wordt moeilijk voor hem”, gaf Leko aan. Wél in de selectie: Mata, die woensdag nog nipt werd geweerd wegens een schorsing. Nakamba is er weer bij.

Anderlecht: Bakkali als spelmaker

Als Zakaria Bakkali voldoende hersteld is van zijn heupblessure, dan zal Hein Vanhaezebrouck hem tegen STVV uitspelen als spelmaker en creatief brein. Dat gaat wellicht ten koste van Morioka. Ook Trebel en Saief zijn inzetbaar en Lawrence is op de terugweg. Alexis Saelemaekers kreeg nog geen schorsingsvoorstel na zijn rode kaart tegen Union en kan dus spelen.

Racing Genk: Geen kopzorgen voor Clement

Op de langdurig geblesseerde Screciu na heeft Philippe Clement al zijn spelers ter beschikking. Zhegrova, Piotrowski, Seigers en Fiolic vallen net naast de 21-koppige wedstrijdkern. In vergelijking met de basisploeg van de bekermatch tegen Lommel, wordt Dewaest (of Lucumi) de enige overblijver.

KV Oostende: Vijf maanden revalidatie voor Ndenbe

Logan Ndenbe kijkt aan tegen een revalidatie van liefst vijf maanden. De jongeling werd geopereerd aan een kraakbeenletsel. Tegen de start van de play-offs zou Ndenbe opnieuw fit moeten zijn. De Bock hernam de trainingen en is inzetbaar tegen Standard. Christof Dierick leidt de partij tegen de Rouches. De bekermatch tegen Moeskroen wordt op 4, 5 of 6 december gespeeld.

Antwerp: Geen Baby tegen Gent

Laszlo Bölöni zal voor de wedstrijd van zondag tegen AA Gent geen beroep kunnen doen op Amara Baby. De flankaanvaller moest woensdag al met een infectie aan de voet forfait geven voor de bekerwedstrijd op het veld van KV Mechelen. Toen hij gisteren door de gebouwen op de Bosuil wandelde, zag je dat hij nog te veel pijn had. Matheus Borges trainde een hele week met de groep, maar pas vandaag wordt er beslist of hij in de wedstrijdkern wordt opgenomen.

Zulte Waregem: Afwachten of Buffel wedstrijdfit is

Het is nog even afwachten of Thomas Buffel effectief op het veld van de Luminus Arena zal staan tijdens het bezoek aan zijn ex-club Genk. De middenvelder sukkelt al een paar weken met zijn linkerheup. “Het valt te bezien hoe ik morgen (vandaag, nvdr.) zal opstaan en hoe ik me voel. Als ik me niet fit genoeg voel, laat ik dat aan de trainer weten.” Bedia maakt zijn terugkeer in de selectie. Tardieu (enkel) is nog niet fit.

Cercle Brugge: Laurent Guyot: “Ik kende enkel Diaby bij Club”

Weinig verrassingen in de selectie van Laurent Guyot voor de Brugse derby. Taravel is terug, jongens zoals Hoggas en Hazard verdwijnen weer naar het achterplan. Kevin Appin start mogelijk in de basis.

Eerder deze week zei doelman Nardi dat spelers van Cercle en Club mekaar straal voorbijlopen op de parking. “Geen kwestie van een gebrek aan respect, zeker niet”, ­aldus Guyot. “Ze kennen mekaar gewoon niet. Zelf kende ik enkel Diaby omdat ik hem onder mij had bij Sedan.”

AA Gent: Al 17 jaar ongeslagen op de Bosuil

Het is al van 11 maart 2001 geleden dat de Buffalo’s nog eens verloren op bezoek in Deurne-Noord. Schlemiel van dienst bij AA Gent was die middag zonder twijfel Jerome Lempereur: de Franse aanvaller miste op slag van rust een torenhoge kans en veroorzaakte in het slotkwartier een strafschop voor Antwerp die werd omgezet door de Zuid-Koreaan Seol.

De laatste vier duels na 2001 ­– Antwerp speelde 13 jaar niet in eerste klasse – resulteerden in drie Gentse zeges en een gelijkspel.

Lokeren: Verhulst gewoon in de selectie

Davino Verhulst zit gewoon in de selectie voor de wedstrijd tegen Charleroi. Nochtans liep de 30-jarige doelman woensdag in het bekerduel tegen Olympic Charleroi een zware kneuzing op aan de voet. Al neemt Ortwin De Wolf zijn plaats tussen de palen weer in, waardoor Verhulst op de bank zit.

Voor de rest kan trainer Peter Maes geen beroep doen op de geblesseerden Mpati, Rassoul, Michel en Bia. Die laatste had na de beloftenwedstrijd van maandagavond last van de kuit.

Waasland-Beveren: Forte valt naast selectie

In vergelijking met de pijnlijke bekeruitschakeling tegen de amateurs van Mandel United, kiest trainer Yannick Ferrera vanavond op bezoek bij rode lantaarn Moeskroen wellicht voor elf nieuwe ­namen in de basis. Francesco Forte zit alvast niet in de selectie. De Italiaanse spits wordt vervangen door Lamine Ndao.

STVV: Bezus weer in de basis

Roman Bezus (foto) is terug na een schorsing. Hij neemt zijn plaats weer in op de nummer tien, waardoor Wataru Endo uit de ploeg verdwijnt. Verder verkiest Marc Brys naar alle waarschijnlijkheid de namen die Antwerp klopten vorig weekend.