Christian Kabasele: “Ik snap waarom Lukaku wil stoppen als Rode Duivel”

Vergelijk de top zeven van de Premier League met de hit­parade en je vindt een ensemble van alle beste muzikanten: van de razende rock-’n-roll in Liverpool tot de jankende strijkers van José Mourinho. De enige vreemde klank? De piano van Elton John, alias Watford FC, met in de defensie nog zo’n dissonante stem in het huidige voetballandschap. Christian Kabasele, verstandig, normaal, begaan én uitgesproken. “Ik heb veel spelers zien veranderen in het cliché van de onaantastbare voetballer.”