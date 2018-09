“Anderlecht leeft op een vulkaan”: onze clubwatcher merkt veel onderhuidse spanning

Een groepsgesprek én een telefoontje tussen Marc Coucke en Hein Vanhaezebrouck. Anderlecht probeerde de rangen te sluiten na de afgang tegen Union en slechts één zege in zes matchen. Hard nodig, want de onderhuidse frustraties borrelden steeds meer op. Iedereen keek naar elkaar: de fans naar Devroe, Devroe naar Hein, Hein naar Coucke en omgekeerd. Toch wordt er maar beter gewonnen tegen STVV. Anders zal de boel toch ontploffen.

Flashback naar 2 september. Anderlecht greep op de laatste dag van de transfermarkt nog naast Lazar Markovic, maar na de 1-1 tegen Antwerp springt Hein Vanhaezebrouck in de bres voor zijn bazen. “Devroe en Coucke wilden bijna zotte dingen doen. Dat Markovic hier niet zit, is zijn eigen schuld.” Mooie geste. Anderlecht is aan het seizoen begonnen met 13 op 18 en alles is peis en vree.

Een week later verliest RSCA echter op Genk en Marc Coucke tweet: “Er zit meer voetballend vermogen in deze kern ...