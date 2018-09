Op haar 96ste treedt de muze van Picasso eindelijk uit schaduw van haar tirannieke ex: “Hij wilde eigenlijk dat ik permanent zwanger was. Dan was ik op mijn zwakst”

Decennia was ze alleen bekend als de enige vrouw die Pablo Picasso ooit aan de deur zette. De laatste tijd komen de schilderijen van Françoise Gilot (96) steeds vaker bij Sotheby's en Christie's terecht en gaan ze steeds duurder van de hand. En nu is er ook een exclusief boek van haar schetsen gepubliceerd. De “muze van Picasso” heeft er bijna zeventig jaar over moeten doen om uit zijn schaduw te komen.

Wie enkele jaren geleden een werk van Françoise Gilot kocht, kan in zijn vuistje lachen. De prijzen voor haar aquarellen en schetsen schieten sinds kort de hoogte in. Het is geen miljoenendans, zoals bij een werk van Picasso. Maar tot 20.000 euro voor een simpel doek, met uitschieters tot meer dan 100.000 euro, is ook niet onaardig. En Gilot heeft er nog honderden. Haar appartementen in New York en in Parijs – voor de zomermaanden – puilen ervan uit.

Op haar 96ste schildert ze nog steeds. Al doet ...