DIJKSHOORN. “Coucke heeft de clubcultuur van Anderlecht verpletterd. En dat allemaal door dat jasje en hemd”

Een regel tekst van 24 december 2017. “Coucke zal de clubcultuur van RSCA snel verpletteren.” Eerlijk is eerlijk, ik had zo mijn twijfels, maar het is hem gelukt. Verpletterd is precies het goede woord. Marc Coucke heeft Anderlecht nederig willen maken. Hij heeft ze willen ­leren verliezen. Niemand anders dan Marc Coucke weet hoe gevaarlijk het is als je in je eigen succes gaat geloven. Dan is loutering heel belangrijk. Weer even met je poten in de modder staan. Klappen op je bek krijgen in plaats van uitdelen.