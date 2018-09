Spanning troef op 14/10: bekijk hier alle resultaten van onze peiling in dertien Vlaamse steden

Nu de stembrief voor 14 oktober bij iedereen in de bus valt, stijgt de kieskoorts niet alleen in de Wetstraat, maar ook in alle stad- en gemeentehuizen in de Dorpstraat. De talloze sms’en, WhatsApp-berichten en telefoontjes vanuit de politieke hoofdkwartieren naar onze redactie om toch maar al het ­resultaat van onze peiling te weten te komen, getuigen daarvan. Onze krant ging peilen in de dertien Vlaamse centrumsteden en nog vier andere provinciesteden. Dat levert opmerkelijke resultaten op.