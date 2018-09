Dodelijk gevecht op Oktoberfest: getuigen gezocht

Tijdens het bierfestival Oktoberfest is een man vrijdagavond dodelijk gewond geraakt bij een vechtpartij. Dat meldde de politie van de Duitse stad München op Twitter.

Rond 22.10 uur kwam het in een van de biertenten tot een vechtpartij tussen twee mannen. Een van hen raakte zwaargewond, waarna de andere op de vlucht sloeg. De zwaargewonde man verkeerde in kritieke toestand en bezweek niet veel later aan zijn verwondingen.

De politie zoekt ondertussen nog steeds naar de dader. Ze roept ooggetuigen en mensen met meer informatie op om zich te melden.