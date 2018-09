Romantisch uitstapje van pasgetrouwd koppel krijgt fatale afloop: “Dit is een echt drama”

Het romantische uitstapje van het Limburgse koppel is vrijdagnacht fataal afgelopen. “Rond half twee ’s nachts ging hier plots de deurbel”, zegt Myriam Janssen (52), een thuisverpleegster uit Hasselt. “Ik deed open en voor me stond een onbekende man die helemaal in paniek was. De angst in zijn ogen zal ik niet snel vergeten.”

In de nacht van donderdag op vrijdag, om 1.30 uur, kregen de hulpdiensten een oproep binnen van een wagen die in de buurt van de Tuikabelbrug in Godsheide in het Albertkanaal was beland. In de auto zat het Hasseltse koppel Gino Struys en Felice Valvekens, beiden 49. Struys, een ervaren duiker, slaagde erin het raam te openen en uit de wagen te klimmen. Hij zwom naar de kant en ging onmiddellijk op zoek naar hulp.

