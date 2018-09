Commissaris mogelijk blind aan één oog na betoging van ambtenaren

Tijdens de rellen aan het einde van de nationale ambtenaren­betoging is een Brusselse politiecommissaris vrijdag zwaargewond geraakt. Philippe Vandenhole blijft mogelijk blind aan zijn rechteroog, nadat hij tijdens de opstootjes een straal van het waterkanon vol in zijn gezicht kreeg.

Zo’n tienduizend ambtenaren, onder wie veel brandweerlui, betoogden vrijdag tegen wat ze de “afbouw van hun statuut” en de “voortdurende besparingen” noemen. Toen de betoging aan de Wetstraat passeerde, kwam het tot opstootjes met de ordediensten. Betogende brandweerlui probeerden tot aan het parlement en de ministerkabinetten te raken. “Als de minister niet de moeite kan doen om tot hier te komen, gaan we hem zelf opzoeken”, klonk het boos.

Foto: BELGA

Maar de politie liet niet begaan en antwoordde met het spuit­kanon. Daarbij werd de eigen commissaris Philippe Vandenhole, die voor het kanon tegenover de brandweerlui weerwerk bood, vol in het gezicht geraakt. “Ik gaf het bevel om het waterkanon in actie te laten treden, om de betogers te kalmeren. Maar ik werd zelf geraakt en ging meteen neer”, zegt de man vanop zijn ziekbed in het Brusselse Sint-Janshospitaal.

“Afwachten”

“Voorlopig zie ik niks uit dat oog”, zegt Vandenhole.

Vandenhole zal minstens twee weken arbeidsongeschikt blijven, en er is enige vrees dat het nooit meer goed komt met zijn rechteroog. “Voorlopig zie ik niks uit dat oog. Pas later zullen de dokters kunnen uitmaken of de oogzenuw al dan niet geraakt is. Het is afwachten.”

Vandenhole is de rechterhand van de Brusselse hoofdcommissaris Pierre Vandersmissen. Die raakte in 2016 ook al zwaargewond toen hij een klap kreeg van een dronken betoger.

