In de kruising trappen voor gevorderden: rechtsback knalt vanop twintig meter magistraal in de bovenhoek

Kent u Adam Reach al? Na gisterenavond mogelijk wel, want beter dan de rechtsback van de Engelse tweedeklasser Sheffield Wednesday kan je wellicht een bal niet in de winkelhaak torpederen. In de competitiematch tegen Leeds United botste het leer voor de voeten van de Engelsman en vanop twintig meter haalde die verschroeiend uit. Zijn knal kon niet perfecter in de bovenhoek passen. Doelman, publiek én ook Reach zelf konden het amper geloven. Maar wat een fabuleus doelpunt toch.