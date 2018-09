Bosuil wordt volledig vernieuwd en fors uitgebreid, maar De Wever droomt nog van megastadion

Er komt geen gezamenlijk voetbalstadion voor Antwerp en Beerschot Wilrijk. Bart De Wever en Paul Gheysens hebben op een persconferentie bekendgemaakt dat Antwerp op de Bosuil zal blijven. Nadat de club vorig jaar al een nieuwe hoofdtribune neerpootte, gaan ze nu het hele stadion vernieuwen. Het stadion wordt volledig dicht gemaakt en de capaciteit wordt opgetrokken naar 23.000 plaatsen. Het vernieuwde stadion zou al klaar moeten zijn in 2019. “Maar Antwerpen heeft nog nood aan een multifunctioneel stadion van 40 à 50.000 personen”, aldus Antwerps burgemeester Bart De Wever.

De Bosuil kreeg afgelopen zomer al een gloednieuwe tribune, maar nu wordt het het volledige stadion onder handen genomen. De hoeken worden dichtgemaakt, waardoor de Bosuil een soort arena wordt. “Met deze gesloten constructie hoor je buiten bijna geen geluid buiten het stadion”, vertelde voorzitter Paul Gheysens op de persconferentie. Na de vernieuwingen zal de capaciteit ook stijgen naar liefst 23.000 plaatsen. “Maar misschien kunnen we dat nog optrekken naar 27.000. Dat is nog niet helemaal zeker, maar de infrastructuur is er in ieder geval.”

“In het stadion komt er bovendien een camera-infrastructuur met gezichtsherkenning om de veiligheid te verhogen. En ook mobiliteit wordt aangepakt. We zetten in op fietsen, want 70% van de supporters komt van binnen een straal van zeven kilometer naar Antwerp. Dit is ook een sensibiliseringscampagne. We willen supporters aanmoedigen om met de fiets te komen. Bovendien praten we met De Lijn praten om de tramcapaciteit te verhogen.

Foto: Ghelamco

Nieuw jeugdcomplex

Afgelopen zomer kwam er al een nieuwe hoofdtribune. Het komende jaar worden ook de drie andere tribunes volledig vernieuwd. “We gaan het in etappes doen”, aldus de baas van bouwbedrijf Ghelamco. “Tribune 4 wordt vandaag al niet meer gebruikt en die gaan we vroeger afbreken, want daar is het is het meeste werk aan. Daarin komt er nieuwe infrastructuur voor de jeugd.”

En dat is een belangrijke stap voor Gheysens. “Waarom zijn er vandaag zo veel goede Belgische veldrijders? Omdat we de infrastructuur hebben. Je moet de infrastructuur hebben en de mensen die er iets van kennen. We gaan van tribune 4 iets prachtig maken voor de jeugd.”

Nadien worden tribunes twee en drie onder handen genomen. “Dat is in feite en ruwbouw met een dak op. Dat kan allemaal op twee drie maanden gebeuren. Tribune twee blijft de sfeertribune, vergelijkbaar met de Gelbe Wand in Dortmund.”

Sportstad Antwerpen

Volgens Antwerps burgemeester profileert Antwerpen zich met dit project nogmaals als dé sportstad van Vlaanderen. “Dat was onze grote ambitie. We hebben een sterk verhaal. Recent hebben we ook het WK wielrennen naar hier gehaald. Toen we daar zes jaar geleden mee begonnen, werden we uitgelachen omdat dé Vlaamse volkssport er in Antwerpen slecht voor stond. Wat met koning voetbal? Dat lijkt nu lichtjaren geleden.”

De Antwerpse burgemeester was onder de indruk van de snelheid waarmee Gheysens de plannen aanpakte. “Dag één zijn dat foto’s op een gsm met een gebouw in New York. Op dag 2 is er al een tekenschets en op de derde dag was er zelfs al een betere schets. Dat is van een profesionalisme en een snelheid die ongezien is. De vroegere infrastructuur was ondermaats. Wat hier wordt gepresenteerd, komt 100 procent tegemoet naar waar de fans van dromen. Vroeger waren er misschien grootvaders die niet met de kleinkinderen kwamen, mannen die hun vrouw liever thuis lieten. Dat zal voortaan anders zijn. Dit is een boost voor het imago van de club en voor de stad.”

Het vernieuwde stadion zou al af moeten zijn in 2019. “Paul Gheysens werkt aan de snelheid van het licht, dat hebben we gezien met tribune 1. Wij hebben al een eerste scan gedaan, maar zien geen probleem met vergunningen. Wij proberen het tempo van Gheysens te volgen en willen dit realiseren in 2019.”

Paul Gheysens wilde niet kwijt hoeveel het hele project zal kosten. “Het is met een mooie return”, lachte hij de vraag weg. “Het zal in ieder geval minder zijn dan de kostprijs van de hoofdtribune, omdat we die accomodaties niet meer moeten voorzien.”

Foto: Ghelamco

Toch nog megastadion?

Maar de make-over van de Bosuil betekent niet dat het idee van een grote Antwerpse tempel definitief van de baan is. Bart De Wever droomt nog steeds van een groot multifunctioneel stadion van zo’n 50.000 personen. “Antwerpen heeft daar nood aan”, aldus de burgemeester. “Ik droom van grote voetbalmatchen en grote concerten. Als Beyoncé in België wil komen zingen, of Barcelona hier wil komen voetballen, moet dat in Brussel. Dat willen wij in Antwerpen. Maar voor de supporters is dit goed. Het eerste wat de Antwerp-fans zeggen: seg, je gaat ons toch niet wegjagen van de Bosuil. Dit is de garantie dat ze niet weggejaagd worden.”