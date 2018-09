Het donkere geheim van deze ‘gelukkige familie’

Themabeeld van een boerderij in Nieuw-Zuid-Wales. Foto: ss

Op een bepaalde manier was de familie Colt zoals eender welke andere familie. Ze leefden op boerderijen, waar de kinderen samen speelden. De kinderen hielden van hun moeders, vier zussen die thuisbleven terwijl hun mannen op zoek gingen naar werk. Kerstmis bij de familie was altijd een feest voor de kinderen, met bergen cadeautjes en een oom die zich verkleedde als Kerstman. De schok was dan ook enorm toen de politie ontdekte dat die oom sliep met zijn zus en de vader van haar kinderen was.

Minstens vijf generaties lang heeft de familie Colt een geheim leven gehad met incest tussen broers en zussen, ooms en nichten, vaders en dochters. Nooit werd iets opgemerkt door de buitenwereld.

Niet moeilijk, aangezien de familie zich volledig had aangepast om op eender welk moment over de staatsgrenzen te vluchten. Telkens kozen ze afgelegen boerderijen uit om in compleet isolement te gaan wonen.

Hallucinante situatie

De familieleden zelf waren bijzonder trots op hun waarden en normen. Maar dat kwam allemaal tot een einde toen politie en maatschappelijk werkers zes jaar geleden binnenvielen op een van de boerderijen. Wat ze daar aantroffen, was hallucinant.

Op de eigendom in Boorowa, in Nieuw-Zuid-Wales, stonden twee caravans en een grote schuur met twee tenten binnenin. Nergens zagen de agenten toiletten, douches of een bad.

Overal vonden ze sigarettenpeuken, vuiligheid, modder en afval. Vuile kinderbedjes, vuile borden en pannen. De elektriciteitsdraden lagen open en bloot. De koelkast was volgestouwd met rottende groenten, verder niks.

Onverstaanbaar taaltje

De kinderen die er rondliepen, waren vuil en droegen vuile kleren. Geen van hen durfde oogcontact te maken. Sommige kinderen spraken een onverstaanbaar taaltje met elkaar. Ze hadden cognitieve stoornissen en lichamelijke misvormingen.

Alle kinderen hadden last van rottende tanden. Een tandenborstel, toiletpapier of shampoo hadden ze nog nooit gezien, laat staan gebruikt. Ook een school hadden ze nog nooit van dichtbij gezien.

Een maand later beslisten de maatschappelijk werkers om twaalf kinderen weg te halen bij de familie. Bij hen werden DNA-testen afgenomen, die aantoonden dat minstens elf kinderen geboren waren uit incest. Ook de kinderen onderling waren seksueel actief met elkaar.

Vijf generaties incest

Acht leden van de familie Colt zijn inmiddels beschuldigd van seks met een kind, aanranding en incest. Zeven van hen worden vastgehouden in verschillende gevangenissen in Sydney. Van sommigen is de borgtocht ingetrokken, nadat broers en zussen geprobeerd hadden om hen vrij te krijgen.

De kinderen werden ondergebracht in pleeggezinnen.