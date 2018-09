Kandidaat-opvolger van F-16 maakt eerste zware crash

Voor de allereerste keer heeft een crash plaatsgevonden met een F-35, een gevechtsvliegtuig uit het extreem dure straaljagerprogramma van het Amerikaanse leger. Er vielen geen gewonden, maar de precieze oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Het toestel wordt mogelijk de vervanger van Belgiës F-16.

De F-35 is ’s werelds duurste en grootste wapenprogramma in zijn soort: nergens anders werden al duurdere straaljagers ingezet. Het toestel zou een technologisch hoogstandje zijn. Dat het nu is gecrasht, zal dus bij menig scepticus vragen oproepen.

Onderzoek lopende

Het incident vond plaats in de buurt van Grays Hill, in de staat South-Carolina: een F-35B-jet stortte er plots neer tijdens een oefening. Volgens mariniers van het Amerikaanse leger slaagde de piloot erin om zichzelf tijdig in veiligheid te brengen dankzij zijn springstoel, verder vielen er geen gewonden. Er werd een onderzoek gestart naar de oorzaak van de plotse crash.

De betrokken straaljager, een variant die verticaal kan landen, is volledig verwoest. Een dure oefening dus, als je weet dat een F-35B zo’n 100 miljoen dollar kost (omgerekend 86 miljoen euro). Niet alleen de prijs van het toestel zorgde al voor heel wat discussies, ook verschillende tegenslagen als problemen met de software en de ingebouwde wapensystemen zorgden al eerder voor twijfels.

#BREAKING F-35B military plane crashes in coastal South Carolina



Emergency crews have been called to an area near Clarendon Road and Joe Allen Drive in the Grays Hill area of Beaufort County to respond to reports of a military plane crash. pic.twitter.com/VLazi1vIw3 — ALPHA PRO (@DTMsport) September 28, 2018

Binnenkort in België?

De F-35 is een mogelijke opvolger van de gepensioneerde F-16’s in eigen land. Ons land zou 34 nieuwe toestellen aankopen en wil daar maar liefst 3,6 miljard euro voor uittrekken, ondertussen al omgedoopt tot de “legeraankoop van de eeuw”.

Al is dat nog niet helemaal zeker: de vervanging van de gedateerde gevechtsvliegtuigen, is een dossier waar de Wetstraat al maanden over ruziet. Naast de F-35 van de Amerikaanse groep Lockheed Martin, zijn ook de Brits-Europese Eurofighter met hun Typhoon en het Franse Dassault met het gevechtsvliegtuig Rafale kanshebbers.

Wat maakt de F-35 zo bijzonder?

• De grootste troef van dit gevechtsvliegtuig is de veelzijdigheid, aldus ontwikkelaar Lockheed Martin. Het toestel is ontworpen voor de luchtmacht (US Air Force), maar kan ook maritiem ingezet worden (Marine Corps en de US Navy).

• F-35 heeft drie varianten. De “gewone” A-versie met een conventionele start, tevens de enige versie met een ingebouwd boordkanon. De F-35-B, de jet die neerstortte, heeft een erg korte start en kan verticaal landen. Versie C is het toestel dat gebouwd werd voor de US Navy, bedoeld voor vliegdekoperaties.

• De straaljager maakt gebruik van de meest moderne technologieën, bijvoorbeeld op het vlak van sensoren. Ook is het dankzij zijn “stealth” zeer moeilijk detecteerbaar voor vijandige radars en kan het dus erg dichtbij komen.

Donald Trump heeft de F-35 al verschillende keren de hemel in geprezen. Vooral de idee dat “vijanden hem niet kunnen zien”, vindt de Amerikaanse president een belangrijk voordeel. Het toestel werd ook al ingezet in Afghanistan om doelwitten van de Taliban aan te vallen.