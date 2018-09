Cabaret-auteur Joe Masteroff (98) overleden

Joe Masteroff, de auteur van de succesvolle musical ‘Cabaret’, is op 98-jarige leeftijd overleden. Dat deelde de Roundabout Theatre Company zaterdag mee. Het theaterbedrijf bracht nieuwe producties van ‘Cabaret’ en de Masteroff-musicals ‘She Loves Me’ op de planken in Broadway.

“Vandaag betreuren we het verlies van onze vriend, een meester in de rijke Amerikaanse musicalgeschiedenis”, klinkt het op de website van de Company. Masteroff stierf vrijdag in het Lillian Booth Actors Home in Englewood (New Jersey), zo bevestigde Masteroffs vriend en literair agent Howard Marren aan de New York Times.

Masteroff had in 1966 het boek voor de musical ‘Cabaret’ geschreven, John Kander en Fred Ebb tekenden voor de muziek. Een jaar later werd ‘Cabaret’ met de Tony-Award voor beste musical onderscheiden.