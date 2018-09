Zeventien gewonden bij doortocht tyfoon Trami in Japan

Een tyfoon heeft op het eiland Okinawa, in het zuiden van Japan, voor hevige windstoten en zware neerslag gezorgd. Zeventien mensen zijn door de uitlopers van wervelstorm Trami verwond, aldus de Japanse tv-zender NHK zaterdag. Bijna 400 vluchten van of naar de luchthaven in Naha moesten geannuleerd worden. Bijna 200.000 gezinnen in Okinawa en op enkele eilanden in de buurt zaten zonder stroom, verklaarde energieleverancier Okinawa Electric Power.

De tropische cycloon trok zaterdagmiddag richting noorden. Verwacht wordt dat die zondag het eiland Kyushu en andere gebieden in het westen van Japan zal treffen. De storm kan tot 13 meter hoge golven in de regio ontwikkelen, waarschuwden de weerdiensten.

De op twee na grootste economische macht ter wereld krijgt dit jaar af te rekenen met een resem zware wervelstormen. Trami is al de 24e taifoen van dit seizoen. Hij bewoog zaterdagavond voort tegen een gemiddelde snelheid van 25 kilometer per uur, aldus de nationale weerdienst. De draaiwinden bereikten een topsnelheid van 162 kilometer per uur, de windstoten zelfs 216 kilometer per uur.

Foto: REUTERS

