Huilende kleuter (4) aangetroffen in huis van gedode vrouw vlak bij Belgische grens

In een appartement in de Nederlandse stad Bergen op Zoom, vlak bij de Belgische grens, is vrijdagnacht het levenloze lichaam van een jonge vrouw (25) gevonden. Volgens de politie is ze met geweld om het leven gebracht. Naast haar zat een huilend jongetje van 4 jaar oud.

Na meerdere meldingen over een ernstig incident in het appartement, is de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag moet spoed ter plaatse gegaan. Aangekomen bij het huis, kwam er geen enkele reactie.

Tijdens een poging om de deur te forceren, konden de agenten ineens een kind hard horen huilen. Even later troffen ze een jongetje (4) aan in het appartement. In de woonkamer lag het levenloze lichaam van de bewoonster (25). Dat meldt Omroep Brabant.

De kleuter werd meteen opgevangen door de politie. In samenwerking met Jeugdzorg Brabant is het kind ondergebracht bij een pleeggezin.

De politie heeft inmiddels een onderzoek opgestart naar de gewelddadige dood van de vrouw. De dader is op de vlucht.