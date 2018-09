Paniek na vals nieuwsbericht over “ontploffing in kerncentrale Tihange”

Vrijdagavond ontstond er even paniek nadat iemand de Facebook-pagina van RTL namaakte en vervolgens in naam van de nieuwswebsite een vals bericht verspreidde: de centrale van Tihange zou ontploft zijn. Het parket van Luik heeft een onderzoek geopend en is op zoek naar de dader.

Vrijdagavond was een onbekende erin geslaagd de Facebook-pagina van RTL Info te kopiëren. Die maakte vervolgens van de gelegenheid gebruik een vals nieuwsbericht te verspreiden, namelijk dat de kerncentrale van Tihange ontploft zou zijn. Een ramp dus, mocht zoiets echt gebeuren. Heel wat mensen raakten snel in paniek, het noodnummer 112 kreeg enkele telefoontjes van mensen die belden met vragen. Ook wanneer RTL de feiten ontkende, bleek de angst al erg groot: verschillende bewoners sloegen ’s avonds nog op de vlucht.

De federale recherche van Luik is op de hoogte gebracht, net als het openbaar ministerie van Luik dat een zaak heeft geopend. Er is een zoektocht gestart naar de persoon die verantwoordelijk is voor de slechte grap.