Grap van vrienden tijdens vrijgezellenfeest loopt vreselijk mis: bruidegom had volledig verlamd kunnen zijn

Het moest een leuke grap worden: de toekomstige bruidegom blinddoeken en doen geloven dat hij zou bungeejumpen. Maar het liep gruwelijk mis. De Australische vader van twee kinderen brak immers twee nekwervels en had volledig verlamd kunnen zijn.

De beelden van de geblinddoekte Tim Cornthwaite (29) uit het Australische Queensland zijn behoorlijk choquerend. Daarop is te zien hoe zijn vrienden hem op een picknickbank laten staan en hem doen geloven dat hij zal bungeejumpen. Enkele seconden later valt hij in een ondiep zwembadje, met zijn hoofd eerst.

Het lichaam van de toekomstige echtgenoot verstijft meteen. En dan beseffen de vrienden dat hun grap tijdens het vrijgezellenfeest vreselijk is misgegaan.

Twee nekwervels gebroken

Na een röntgenfoto in het ziekenhuis werd duidelijk dat de jongeman twee nekwervels had gebroken. Eén keer niezen had hem volledig verlamd kunnen maken.

Toch is Tim niet kwaad op zijn vrienden. “Niemand treft hier schuld”, zegt hij. “Ik ben zeker niet boos. Dit was gewoon een zeer ongelukkig voorval.”

Voor de Australiër zit er nu niets anders op dan te trouwen met zijn nek in een grote brace. Ook voor zijn verloofde Chloe Zammit is het incident behoorlijk zwaar.

“De laatste dagen zijn zeer moeilijk geweest”, zegt ze. “Maar het was een ongeluk. Het kon bij zowat iedereen gebeurd zijn. Het positieve is dat we veel tijd met elkaar zullen doorbrengen. Hij heeft me immers 24 uur op 24, 7 dagen op 7 nodig.”

Een vriend, Matt Enticknap, heeft inmiddels een inzamelactie gestart voor de twee. Die heeft nu al meer dan 7.000 pond opgebracht. “Tim zal het verband drie tot zes maanden moeten dragen”, klinkt het. “Zijn verloofde en hijzelf zien er de humor wel van in, zo zijn ze nu eenmaal. Maar alle hulp is welkom om hen door deze moeilijke periode te brengen.”