Burgemeester Daniël Termont teleurgesteld in Open VLD: “Ik zie een ruk naar rechts”

Gent - Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) heeft bij de voorstelling van zijn boek uitgehaald naar coalitiepartner Open VLD. Hij verwijt de partij van schepen en lijsttrekker Mathias De Clercq opportunisme om de burgemeesterssjerp binnen te halen. “Ik begrijp de bocht van de liberalen niet”, zegt Termont, over de liberale plannen om in het circulatieplan te knippen.

Termont getuigt hoe hij bij de start van zijn politieke loopbaan meer affiniteit had voor de christendemocraten. Later kwam de socialistische burgemeester terug op zijn weerzin voor een paarse bestuursploeg. “De liberale familie in Gent was tot voor kort een progressieve, sociale familie”, klinkt het. “Nu zie ik een ruk naar het centrum en zelfs naar rechts.”

De sp.a’er is teleurgesteld in Open VLD-lijsttrekker (en huidige coalitiepartner) Mathias De Clercq. “Hij verkoopt zich om met de N-VA te besturen, om burgemeester te kunnen worden.”

Dat het kartel, zoals De Clercq zegt, te veel naar links is opgeschoven? “Daar ben ik fier op”, aldus Termont.