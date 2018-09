Het mysterie van de dierenbeul die 500 katten gruwelijk vermoordde, lijkt na jaren speurwerk opgelost

Al bijna drie jaar lang is Groot-Brittannië in de ban van ‘Jack The Rippurr’, een dierenbeul die verantwoordelijk zou zijn voor bijna 500 gruwelijke kattenmoorden. Een meedogenloos persoon die wil shockeren. Onvindbaar ook. Tot nu: speurders duiden eindelijk een dader aan en lijken zo een einde te maken aan het mysterie. Maar een petitie met 27.000 handtekeningen bewijst dat niet iedereen akkoord gaat met de theorie.

Met gebroken botten, afgesneden staarten of poten, gehalveerde oortjes of zelfs onthoofd: minstens 450 katten, maar dierenorganisaties spreken van 500, werden zo - vaak nadat ze al een tijdje vermist waren - teruggevonden. De mooiste katten eerst. Wat nog restte van de dieren, plaatste de dader terug in de buurt van de oorspronkelijke locatie. Duidelijk zichtbaar voor de eigenaar, voor toevallige passanten, voor kinderen uit de buurt. Vondsten die de maag van een volwassene doen keren en de jongsten compleet shockeren.

De dierenbeul werd al snel de Croydon Cat Killer genoemd, een naam die hij dankt aan de Londense wijk waar hij in 2015 voor het eerst toesloeg. Britse media hebben het ook over de M25 Cat Killer, omdat de verminkte katten vaak binnen het gebied van de ring, snelweg M25, zijn teruggevonden. Zijn gruwelijke werkwijze leverde hem dan weer de bijnaam ‘Jack The Rippurr’ op, naar analogie met de beruchte Londense seriemoordenaar. Maar wie is die dierenbeul nu precies? Wie is er verantwoordelijk voor al de gruwelijkheden? Speurders hebben het antwoord eindelijk gevonden.

Geen mens

“Er loopt géén seriemoordenaar rond en er zijn geen misdrijven begaan. De zaak is gesloten”, klonk het plots bij de politie. “Na een grondig onderzoek van al het beschikbare bewijsmateriaal hebben de speurders, die nauw met experts samenwerken, geconcludeerd dat de honderden gerapporteerde kattenmoorden in Croydon en elders niet door een mens zijn uitgevoerd. Er waren nooit getuigen, geen herkenbare patronen en geen forensische aanwijzingen die wijzen op menselijke betrokkenheid. Er kon geen verdachte worden geïdentificeerd. De katten zijn naar alle waarschijnlijkheid het slachtoffer geworden van een ander, wild dier.”

Een opvallende ommezwaai in het onderzoek. Zeker nadat de voorbije drie jaar intensief werd gezocht naar een menselijke dader. Met z’n vijftienen deden ze dat zelfs, de speurders van Scotland Yard. In hun kielzog: talloze dierenliefhebbers die het heft in eigen handen namen en zelf voor privédetective speelden. Ook de vier miljoen bewakingscamera’s over de hele stad werden ingezet voor de speurtocht. Aanvankelijk zonder succes, maar nu bleken enkele videobeelden toch richting dader(s) te wijzen: vossen die telkens een lichaam van een kat, of toch delen ervan, versleepten.

Op beelden was te zien hoe vossen het lichaam van een kat versleepten. Foto: Shutterstock

Geen messen, wel tanden

Volgens patholoog Henry Martineau is het zeker mogelijk. Als hoofd van de dienst forensische pathologie aan het Royal Veterinary College bestudeerde hij, in opdracht van de politie, verschillende “vermoordde” katten. Zijn conclusies waren duidelijk: de verminkingen kunnen het gevolg zijn van dierlijke agressie én er werd vossen-DNA gevonden op de lichamen. Ook de patholoog die al in 2016 verschillende katten onderzocht en toen sprak over gruwelijk geweld met messen en tuinscharen, veranderde zijn oorspronkelijk verdict: de wonden kunnen wel degelijk het gevolg zijn van het roekeloze bijtgedrag van vossen.

In de officiële verklaring voor het sluiten van het onderzoek, werd ook nog een studie uit het tijdschrift New Scientist van professor Stephen Harris aangehaald. Die man zou een toonaangevende vossenexpert zijn in het Verenigd Koninkrijk: “We weten al decennialang dat vossen aan het hoofd of de staart van karkassen kauwen, ook die van dode katten”, aldus de professor.

“Gemakkelijke oplossing”

De politie stopte ondertussen ook de samenwerking met RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) en Snarl (South Norwood Animal Rescue Liberty ). Tot grote spijt van beide dierenorganisaties, voor hen is de dader helemaal nog niet terecht. Zij blijven stellig geloven in de handelingen van een mens, en ze zijn niet alleen.

Een dierenliefhebber uit Kent startte een petitie voor het heropenen van het onderzoek, daarvoor werden in een mum van tijd 27.000 handtekeningen verzameld. Ook de voormalige eigenaars van de gedode huisdieren zijn woedend, volgens hen is het een gemakkelijke oplossing van de politie om niet te hoeven toegeven dat ze de dader niet vinden.

Onmogelijk

“We geloven niet dat hier geen menselijke betrokkenheid is”, zegt Boudicca Rising van de Londense dierenorganisatie Snarl. “We weten ook wel dat er vaak katten betrokken raken bij verkeersongelukken en dat ze zo een gemakkelijke prooi zijn voor andere dieren zoals vossen. Maar hoe verklaar je de gedode dieren waarbij kleine lichaamsdelen ontbreken? Of hoe verklaar je de met precisie afgesneden oren en staarten? Waarom worden koppen en poten terug naar de eigenaars gebracht, soms tot weken na hun dood? Dat is onmogelijk het werk van vossen.”

“Ik ben een getrainde slager en zie wanneer vlees is versneden of gescheurd”, zegt Graham Young uit South Merstham aan Daily Mail. Zijn 19-jarige kat verdween plots en werd niet veel later dood teruggevonden op de oprit. “Het hoofd en de staart van mijn kat zijn niet door een vos verwijderd, maar netjes afgesneden met een mes en een week later op exact dezelfde plaats teruggebracht. Het was afschuwelijk.”

“Ik vind het behoorlijk irritant dat de politie met zo’n onzin over vossen op de proppen komt”, zegt ook Jayne Galloway. Zij vond haar vijf jaar oude kat Taz in de tuin van de buren. “Mijn buurman Mark en ik hebben hem gevonden. We waren erg geschrokken. Er was geen bloed, maar zijn staart en oor waren netjes afgesneden. Zijn achterpoot was gebroken, maar hij had nooit gevochten. Zo zag hij er zeker niet uit.”

Vossen-patrouilles

Sceptici zouden kunnen beweren dat een rouwende eigenaar niet de beste persoon is om het onderzoek van de politie te beoordelen, maar ook experts vinden de conclusie van de politie nogal twijfelachtig. Drie verschillende dierenartspraktijken staan de eigenaars bij. “We hebben de afgelopen jaren tien tot vijftien katten bij ons gekregen zonder kop of staart, maar hun wond was telkens ongelooflijk schoon”, zegt Nicola Bromley, klinisch directeur van Grove Lodge Vets, in Worthing. “De verwondingen zijn niet consistent met een verkeersongeval, waarbij er meestal scheurtjes, bekkenfracturen en verpletterende wonden zijn. Ze zijn ook niet consistent met aanvallen van vossen: wanneer een dier een ander aanvalt of opeet, is de wond smerig en wordt er tot op het bot gekauwd. Dat is hier niet het geval.”

Dierenorganisatie RSPCA heeft al laten weten zelf door te gaan met het onderzoeken van verdachte sterfgevallen en verminkingen. “De experts geloven nog steeds dat een aantal van de incidenten in Croydon verdacht zijn, dus ons onderzoek blijft open”, zegt een woordvoerder. Ook het team van Snarl - inclusief een ex-politieman en een beveiligingsexpert - zal het onderzoek privé blijven voeren. Sinds kort patrouilleren ze in een gebied waar al meer dan 10 kattenmoorden werden gemeld.

Sindsdien worden er geen verdachte dierensterftes meer gemeld in dat gebied. “Toevallig toch, tenzij vossen geleerd hebben om Facebook te gebruiken?”