Rellen bij betoging in Barcelona

Duizenden voorstanders van Catalaanse onafhankelijkheid betoogden zaterdag in Barcelona. De demonstranten gooiden gekleurd poeder naar de politie, die de weg naar het Spaanse politiehoofdkwartier in Barcelona blokkeerde. De politie reageerde door de demonstranten terug te duwen, sommigen gebruikten wapenstokken.

De demonstranten wilden aanvankelijk de demonstratie houden voor het Catalaanse regionale overheidsgebouw, later besloot men om de locatie te verplaatsen richting het politiehoofdkwartier.

Catalonië, een welvarende regio in Noord-Spanje, heeft in oktober 2017 een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring afgelegd, maar alles werd gestopt door de Spaanse autoriteiten omdat deze inging tegen de grondwet van het land.

Een jaar later zitten de organisatoren van het illegale referendum in de gevangenis of in zelfopgelegde ballingschap, Spanje heeft een nieuwe premier en de economie is gestabiliseerd, maar de situatie blijft gespannen en kan elk moment opvlammen.

Foto: REUTERS

