Het ‘liftincident’ dat mogelijk een senator beïnvloedde: “Heeft die vrouw in de lift Amerika gered?”

Net nadat Republikeins senator Jeff Flake had aangekondigd dat hij de van seksueel misbruik beschuldigde kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh zou steunen, stapte hij de lift in. In die lift werd hij geconfronteerd door twee vrouwen, allebei slachtoffers van seksueel misbruik. Enkele uren later liet Flake weten “van mening te zijn veranderd”.

“Heeft die vrouw in de lift Amerika gered?” De vraag werd op Twitter gezet door een medewerkster van de Democratische partij, maar ze verwoordt perfect wat momenteel heel wat Amerikanen zich afvragen. Al verwijst de tweet eigenlijk naar twee vrouwen: Ana Maria Archila en Maria Gallagher, allebei in het verleden slachtoffer van seksueel misbruik.

Even terug naar donderdag. Een Senaatscommissie geeft eerst het woord aan Christine Blasey Ford. Zij verklaarde nogmaals dat Kavanaugh haar had aangerand toen beiden tieners waren. Vervolgens was het aan de kandidaat-opperrechter zelf, hij ontkende alle aantijgingen met klem.

Door de beschuldigingen aan zijn adres was de stemming rond zijn kandidatuur al uitgesteld, maar na gelobby door voormalig president George W. Bush besloten de Republikeinen (die een lichte 11-10 meerderheid in de commissie hebben) vrijdag er dan toch mee door te gaan. Iets voor 9.30 uur meldt senator Jeff Flake dat hij Kavanaugh zou steunen, daarmee virtueel garanderend dat de nominatie voorgelegd zou worden aan de volledige Senaat. “Er zijn geen bewijzen om Fords verhaal te staven”, luidde het. “En ons rechtssysteem gaat nog altijd uit van een vermoeden van onschuld.”

Brett Kavanaugh. Foto: Photo News

“Jij zegt dat vrouwen er niet toe doen”

Amper vijf minuten later werd Flake al geconfronteerd met de gevolgen van zijn woorden. Onderweg naar de Senaatscommissie stapte hij in een lift. Net voordat de deuren sloten, stapten echter nog twee vrouwen naar binnen. De 39-jarige Archila sprak hem meteen aan. “Iemand die een vrouw misbruikt heeft, mag van jou dus in het Hooggerechtshof zitten”, zei ze. Ook de zestien jaar jongere Gallagher, daagde de senator uit Arizona uit. “Ik werd ook seksueel misbruikt en niemand geloofde me. Ik durfde het tegen niemand meer zeggen”, zei ze in tranen. “Wat jij doet, is zeggen dat vrouwen er helemaal niet toe doen. Dat ze gewoon moeten zwijgen, want als ze hun stem laten horen, ga je ze toch maar negeren.”

Gevangen in de lift, probeerde Flake zijn blik af te wenden, maar daar wilde Gallagher niet van weten. “Kijk niet weg van me”, zei ze. Een moment dat werd opgevangen door enkele tv-camera’s.

Christine Blasey Ford. Foto: Photo News

Om 10 uur kon de Senaatscommissie dan toch weer van start gaan. Voorzitter Chuck Grassley opende met een statement waarin hij Kavanaugh loofde en het uur van de stemming bepaalde: 13.30 uur. Dat werd goedgekeurd, maar enkele Democraten maakten hun ongenoegen duidelijk door in protest weg te gaan. “Ik ben hier fel tegen”, riep de Hawaïaanse senator Mazie Hirono.

Week uitstel

Flake verliet de zaal om exact 12.17 uur, vermoedelijk voor enkele gesprekken achter de schermen. Toen het 13.30 uur werd, was zijn zitje nog altijd leeg. Verwarring heerste.

Uiteindelijk keerde Flake toch terug om 13.51 uur en hij kreeg meteen het woord. Hij verbaasde iedereen door te zeggen dat hij Kavanaugh alleen zou steunen “als de stemming nog een weekje zou worden uitgesteld, zodat de FBI iets meer tijd heeft om de beschuldigingen te onderzoeken”. “Ons land wordt uit elkaar gerukt… We moeten zeker zijn dat we geen overhaaste beslissingen nemen, “luidde het. “Ik denk dus dat een korte pauze zeker nodig is zodat de FBI zijn weer kan doen.”

Senator Jeff Flake en Ana Maria Marchila. Foto: ap

Zonder de steun van Flake (en van Lisa Murkowski, een Republikeinse die de mening van Flake volgde) hadden de Republikeinen geen andere optie meer dan de stemming uit te stellen. Om 15.35 uur werd publiekelijk verkondigd dat de FBI nog een week extra mag onderzoeken. “Maar niet langer.”

Dus slechts een pyrrusoverwinning voor de Democraten? Uitstel maar geen afstel? Dat zal de komende dagen moeten blijken. Al kwam er met deze beslissing wel een einde aan een chaotische week in het politieke hart van de VS.