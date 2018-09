Instagramster met miljoenen volgers doodgeschoten op straat

Tara Fares werd doodgeschoten in Bagdad. Foto: Instagram

Tara Fares, een Iraaks model en Instagramster met bijna drie miljoen volgers, is in Bagdad doodgeschoten. Voorlopig is niet duidelijk wie er achter de moord op de 22-jarige zit.

De jonge vrouw werd donderdagochtend rond 5.45 uur beschoten in de Kam Sara-buurt in Bagdad. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp kon niet meer baten. Het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek geopend naar de moord, maar voorlopig is er geen spoor naar de dader(s).

De fans van het model loofden Fares op sociale media. Vooral het feit dat ze sterk opkwam voor haar mening, in een land met een erg conservatieve houding ten opzichte van vrouwen, werd geprijsd. “Haar dood schreeuwt discriminatie en gebrek aan vrijheid en rechten”, schreef iemand.