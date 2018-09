Vier mannen denken dat ze seks hebben met bloedmooie vrouw, tot een van hen blinddoek afneemt

Een homoseksuele man heeft vier heteroseksuele mannen in bed gelokt door zich op datingwebsites voor te doen als een bloedmooie vrouw. Het bedrog kwam pas aan het licht toen een van de mannen zijn blinddoek afnam. Dat blijkt uit het proces in de rechtbank van het Britse Kingston.

Duerte Xavier vertelde aan zijn slachtoffers dat hij een ontmoeting in een park of in zijn appartement wel zag zitten, op voorwaarde dat de mannen tijdens de hele ontmoeting geblinddoekt waren. Hij wou immers niet dat ze zijn ware identiteit zouden achterhalen, aangezien hij zich op de datingwebsites had voorgedaan als de bloedmooie Anna. "Wees mijn gehoorzame speelgoed", luidde het bijhorende bericht.

Zijn bedrog kwam echter aan het licht toen een 33-jarige man zijn blinddoek afnam tijdens de orale seks. “Plots zag ik een man met een baard voor me”, getuigde hij in de rechtbank. “Als reactie heb ik hem een of twee keer in het gezicht geslagen. Ik riep het uit: “Waarom heb je mij de waarheid niet verteld?!””

Hoewel de man nadien meteen wegvluchtte, bleef Xavier aandringen op een tweede ontmoeting. Daarop stapte het slachtoffer naar de politie om een klacht in te dienen.

Tijdens de rechtszaak bleek dat Xavier eerder al drie andere heteroseksuele mannen op dezelfde manier in zijn bed had gelokt. Ook zij geloofden naar eigen zeggen dat ze seks hadden gehad met een vrouw.

Seks in park

Een van de slachtoffers getuigde dat hij tot anale seks in een park werd misleid. Hij moest naar een afgesproken plaats gaan, een blinddoek aandoen en wachten. Volgens hem klonk de andere persoon "vrouwelijk" en was de orale seks "vrij aangenaam".

"Ik denk dat ze eerst zei dat het niet praktisch was om het daar in het park te doen, maar ik drong wat aan en kon haar overtuigen." Hij had geen enkel idee dat de andere persoon een man was.

Helen Butcher, advocate van de verdediging, betwijfelt dat. Zij zegt dat “de zogezegde slachtoffers” maar al te goed wisten dat ze een man zouden ontmoeten. Zij omschreef de situatie als “een rollenspel”. Ook Xavier ontkent dat er sprake is van bedrog. Wordt vervolgd.