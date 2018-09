Motie van wantrouwen tegen schepen na homofobe uitspraken, opvolger neemt meteen ontslag

21 gemeenteraadsleden hebben zaterdag in Ans (provincie Luik) de motie van wantrouwen gestemd tegen ex-schepen van Gelijke Kansen Henri Huygen (PS), die beschuldigd werd van homofobe uitspraken. Zodra zijn opvolger benoemd werd, nam die onmiddellijk ontslag. Dat meldt Walther Herben, voormalig algemeen directeur van de gemeente.

Huygen nam bij aanvang van de gemeenteraad het woord en ontkende opnieuw de feiten, die plaatsvonden tijdens een avond toen hij dronken was en een ongepast discours gehouden heeft. De PS trok eerder al zijn partijkaart in.

Na de stemming volgde de benoeming van de opvolger van Huygen, Fernand Gingoux (PS), die tegen alle verwachtingen in meteen nadat hij de eed afgelegd had ontslag nam. Hij verklaarde dat het ondenkbaar is om enkele weken voor de verkiezingen nog als schepen te kunnen werken. Het ontslag werd unaniem aanvaard door de gemeenteraad.

“Bij de MR is men dit gewoon”

Huygen kwam in augustus in opspraak nadat hij tijdens een lokaal feest vrouwelijke danspasjes zou hebben uitgevoerd vlak bij een tafel waaraan enkele MR-verkozenen zaten, zeggende dat “men dit bij de MR gewoon is”. Daarmee zou hij hebben gealludeerd op de seksuele geaardheid van MR-collega en eerste schepen Thomas Cialone, die zelf niet aanwezig was. Huygen zou nadien nog een stapje verder zijn gegaan door te stellen dat “relaties tussen mannen tegennatuurlijk zijn” en zou zijn woorden ook hebben herhaald in het bijzijn van Cialone.

Die laatste liet weten dat hij een klacht ging indienen en het Luikse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar Huygen.