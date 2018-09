Luisteraar zet Nigel Farage op zijn plaats tijdens radioshow: ‘Mr. Brexit’ helemaal sprakeloos

De Britse politicus Nigel Farage, voormalig UKIP-leider en een van de grootste voorvechters van de Brexit, is tijdens een live radioshow op zijn plaats gezet door een beller. ‘Mr. Brexit’ was sprakeloos en moest zelfs enkele toegevingen doen.

Als de Britse kranten over de Brexit schrijven, gaat het vaak over “de grens met Ierland”, “de problematiek rond de douane” of “het tekort aan personeel bij de nationale gezondheidsdiensten”. Dierenarts Daniealla Dos Santos belde deze week echter naar het programma van Nigel Farage op LBC Radio om nog een ander probleem aan te kaarten. “De Brexit kan rampzalig zijn voor mijn vakgebied”, luidde het.

Dos Santos verklaarde dat de onzekerheid rond de rechten van EU-werknemers leiden tot een daling van liefst 300 procent in het aantal dierenartsen. Ze baseerde zich daarvoor op een officieel rapport van het Environment, Food and Rural Affairs Committee dat eerder dit jaar waarschuwde voor het belang van niet-Britse dierenartsen in het Verenigd Koninkrijk. “Als dierenartsen niet meer naar hier mogen komen, zullen we heel snel een tekort hebben. Dat is geen bangmakerij, dat is een feit.”

Farage moest toegeven dat hij “geen idee” had dat het Verenigd Koninkrijk niet voldoende dierenartsen had. “Dat is het punt net”, aldus Dos Santos. “Als het van de daken geschreeuwd was, zou je ons beschuldigen van bangmakerij, maar in de plaats vertel ik jou - met respect - dat er een probleem is.”

Farage was even sprakeloos en kon niet meteen een zinnig antwoord formuleren. Hij probeerde het gesprek eerst nog in een andere richting te leiden, maar dat liet Dos Santos niet toe. De voormalige UKIP-leider kon niet anders dan toegeven “dat een Brexit slecht zou zijn voor de landbouwers” en “dat het kan leiden tot een lagere kwaliteit van dingen die we kopen in de winkel”.