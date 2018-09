Dodelijke aardbeving en tsunami Sulawesi: Belgische toerist ongedeerd

Een Belgische toerist die op vakantie was in Palu, is ongedeerd na de zware aardbeving die de Indonesische stad vrijdag heeft getroffen. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR).

BEKIJK. Golf van twee meter overspoelt Palu

De crisiscel van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Jakarta volgen de natuurramp op het Indonesische eiland Sulawesi op de voet op. Buitenlandse Zaken heeft weet van een Belg die op vakantie was in de meest getroffen stad Palu. Hij is ongedeerd en wacht op een vliegtuig om naar de hoofdstad Jakarta terug te keren, meldt Reynders.

Volgens de informatie van Buitenlandse Zaken zouden in totaal zestien Belgen op Sulawesi verblijven. De diplomatieke diensten proberen met deze mensen contact te maken, maar zij bevinden zich normaal gezien ver van Palu.

Reynders vertoeft in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en had vrijdag een contact met zijn Indonesische ambtgenote Retno Marsudi. “Indien er een vraag van Indonesië zou komen, is België beschikbaar om hulp te verlenen met B-Fast”, zei de minister van Buitenlandse Zaken, die zijn medeleven overmaakt aan Indonesië.

Bij de zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami zijn op Sulawesi minstens 384 mensen om het leven gekomen. Zeker 29 mensen worden nog vermist.