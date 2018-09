“Arrogante” Ronaldo zwijgt over verkrachting, maar praat wel over mislopen FIFA-awards: “Iedereen weet dat mijn goal beter was”

Dat superster Cristiano Ronaldo nooit verlegen is om een straffe uitspraak over zichzelf, is intussen wel al langer bekend. CR7 greep deze week naast de prijzen van Beste Voetballer van het Jaar en Beste Doelpunt van het Jaar op de FIFA Awards en dat zinde hem duidelijk niet, hoewel hij respectievelijk Luka Modric (Real Madrid) en Mohamed Salah (Liverpool) wel feliciteerde met hun prijzen. “Maar iedereen weet dat mijn doelpunt beter was dan dat van Salah.”

LEES OOK (N+): Vrouw die beweert dat Cristiano Ronaldo haar verkrachtte, doorbreekt de stilte: “Ik riep no, no, no. Maar toen besprong hij me”

Ronaldo deed de bewuste uitspraken tijdens een live videochat op Instagram, waar hij vragen van volgers beantwoordde. De Portugees verloor nipt de prijs voor Wereldvoetballer van het Jaar aan ex-teamgenoot Luka Modric en moest het in de strijd om het Doelpunt van het Jaar afleggen tegen Mohamed Salah. En dat terwijl Ronaldo’s nominatie - een fabelachtige omhaal tegen Juventus in de Champions League - topfavoriet was om die laatste prijs binnen te halen.

“Salahs doelpunt was goed. Het was zoals mijn doelpunt, maar dan omgekeerd”, vertelde Ronaldo. “Even serieus, natuurlijk was mijn doelpunt beter. Maar zo is het leven: soms win je, soms verlies je. En ik heb die prijs al één keer gewonnen.” Een opvallende uitspraak, zeker nu CR7 momenteel stof doet opwaaien omwille van zijn mogelijke betrokkenheid in een verkrachtingszaak. Ronaldo liet tijdens dezelfde livesessie ook optekenen dat hij “voor overwinningen speelt en niet voor individuele prijzen. Ik speel al 15 jaar op dit hoge niveau.”