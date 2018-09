Hartverwarmend: Genk-fans juichen Thomas Buffel toe bij terugkeer, en die reageert op ontroerende wijze

Racing Genk-Zulte Waregem, voor Thomas Buffel is het een speciale wedstrijd: de 37-jarige middenvelder keerde immers terug naar de ploeg waar hij negen jaar speelde, aanvoerder was en op handen gedragen wordt door de supporters. En dat waren zowel de fans als Buffel duidelijk niet vergeten: toen in de 19de minuut (naar zijn rugnummer bij Genk, nvdr.) het hele stadion begon te klappen, onthulde Buffel een blauw Genk-shirtje met opschrift “Mijn ploeg. Voor altijd.” dat hij onder zijn rode wedstrijdtenue droeg. Ontroerend, hartverwarmend, emotioneel: woorden schoten ook ons tekort bij deze beelden. Een prachtig toonbeeld van wederzijds respect in het voetbal.