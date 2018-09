Manchester City doet wat het moet doen tegen Brighton, Kane scoort opnieuw twee keer voor Tottenham

Manchester City is naar de voorlopige leidersplek geklommen in de Premier League na een vlotte zege tegen Brighton & Hove Albion op de zevende speeldag. Ook achtervolger Tottenham won met 2-0 op het veld van rode lantaarn Huddersfield Town. Voor Denis Odoi, die met Fulham met 2-0 verloor bij Everton en Christian Kabasele (met Watford met 2-0 de boot in op Arsenal) werd het een vruchteloze speeldag.

Tottenham, met Toby Alderweireld, Mousa Dembélé en Jan Vertonghen in de basis, dankte zijn winst aan doelpuntenmachine Harry Kane (25. en strafschopdoelpunt in de 34e minuut). Laurent Depoitre kreeg bij Huddersfield een hele partij om de situatie recht te trekken, Isaac Mbenza werd in de 72e minuut in het spel gebracht. Bij Tottenham speelde Alderweireld de wedstrijd uit, maar bleven Dembélé en Vertonghen na de rust in de kleedkamers.

In de stand zijn de ‘Spurs’ momenteel 4e met 15 punten. Dat zijn er 4 minder dan leider Manchester City, die zelf ook met 2-0 wonnen tegen Brighton & Hove Albion. Raheem Sterling bracht de Citizens vroeg in de eerste helft op voorsprong, Sergio Agüero legde in de tweede helft de beslissende 2-0 tegen de touwen. De club van Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne komt zo voorlopig aan de leiding, maar kan straks die leiding weer kwijtspelen: vanavond spelen nummers twee en drie Liverpool en Chelsea immers nog tegen elkaar.

Denis Odoi, die de hele wedstrijd speelde, kreeg er samen met de rest van de Fulham-defensie drie om de oren op bezoek bij Everton. Gylfi Sigurdsson zette zijn gemiste strafschop recht met twee velddoelpunten (56. en 89.). Daartussen kopte Cenk Tosun (66.) de 2-0 binnen op aangeven van Theo Walcott. Fulham is momenteel 16e in de stand. De ‘Cottagers’ hebben 5 punten kunnen vergaren uit 7 speeldagen.

Christian Kabasele ten slotte moest met Watford met 2-0 de duimen leggen voor rechtstreekse concurrent Arsenal nadat zijn ploegmaat Craig Cathcart (81.) een late owngoal maakte en Mesut Özil (83.) twee minuten later de eindscore vastlegde. De ‘Gunners’ (15 punten) wippen zo over de ‘Hornets’ (6e met 13 punten) naar de 5e plek.