Alles wat u moet weten over het nieuwe Antwerp-stadion en de reactie van Beerschot-Wilrijk

Aan de zijde van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) stelde Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zaterdag zijn plannen voor het nieuwe stadion van Antwerp voor. Een moderne voetbaltempel voor 23.000 toeschouwers die er over een jaar al moet staan.

Hoe zal de Bosuil 2.0 eruit zien?

Behalve de nieuwe hoofdtribune die vorig jaar in gebruik genomen is, gaat alles plat en wordt er overal iets nieuw gebouwd. Het resultaat wordt een arena die volledig rondom dicht is.

De huidige Tribune 2 blijft de sfeertribune met allemaal staanplaatsen en klapstoeltjes of monteerbare zitjes zodat dit voor Europees voetbal kan omgetoverd worden in een zittribune. “De authentieke sfeer van Tribune 2 zal op die manier behouden blijven. Naar het voorbeeld van de Gelbe ...