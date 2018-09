Twee aanhoudingen in onderzoek naar moord op 56-jarige Hasselaar

Hasselt - De onderzoeksrechter in Hasselt heeft zaterdag twee twintigers aangehouden en opgesloten, die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de moord op een 56-jarige man uit Hasselt.

De man werd donderdagnamiddag in een berm in de Voogdijstraat levenloos aangetroffen. Het was snel duidelijk dat de man door middel van geweld om het leven was gebracht. De politie arresteerde zeven personen, die vervolgens door speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg verhoord werden.

Uiteindelijk besliste het parket van Limburg twee verdachten voor te leiden bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Twee mannen van 20 en 26 jaar uit Hasselt zitten achter de tralies. De feiten, waarvan de 56-jarige man het slachtoffer werd, gebeurden in de nacht van woensdag 26 op donderdag 27 september. De man had een huurhuis in de Salvatorstraat in Hasselt, waar hij met zeven huisgenoten verbleef. De man ving er personen op die met een verslaving kampten.