Ook Belgische ballonnen bedreigen Britse zeedieren

The Isles of Scilly ten zuidwesten van Cornwall zijn een pleisterplaats voor zeevogels en zeehonden. Helaas ook voor een sluipende moordenaar: afgedreven reclameballonnen. Foto: BELGAIMAGE

Constante op de kusten van Engeland: afgedreven reclameballonnen die zeehonden en -vogels verstikken. Ook een ballon met het logo van Belfius werd aangetroffen door de kustwacht.

Een beursgang is Belfius nog niet gegund, een tocht van meer dan 600 kilometer over zee wel. Op het strand van de Scilly-eilanden in Zuidwest-Engeland troffen voorbijgangers een ballon aan met het logo van de Belgische bank. Een reclameballon die uit ons land moet overgewaaid zijn. Niet de enige ballon, ook andere heliumballonnen met logo’s van Europese firma’s zijn aangetroffen op stranden in het zuiden van Groot-Brittannië.

De plastic dingen vormen er een reëel gevaar voor zeevogels en zeehonden. Zo werd een zeehond langs de kust van Cornwall dood aangetroffen, met een ballon en een lintje uit de bek hangend. Vermoedelijk is het dier gestikt in het plastic.

Deze Belfius-ballon werd gevonden door de Engelse kustwacht. Foto: RR

In Suffolk, aan de oostkust van Groot-Brittannië, vond de kustwacht een jan-van-gent terug met het lintje van een andere ballon rond de hals. Elders maakte een reclameballon een zeekoe als slachtoffer.

Anders dan ballonnen die je op feestjes opblaast, zijn reclameballonnen meestal gevuld met helium. Dat maakt dat ze hoog en ver kunnen vliegen. Als de wind westwaarts blaast, van België tot in Groot-Brittannië, dus. Net het helium heeft ook een juridische consequentie. “Een pak ballonnen die hier ter plaatse gedumpt zouden worden, zouden een inbreuk op het milieu betekenen”, aldus Claire Wallerstein van de kustwacht in Cornwall, tegen de Britse krant Daily Mirror. “Maar als ballonnen op een plek gevuld worden met helium en daardoor ver weg op een andere plek belanden, is dat niks onwettelijks.”

En dus kunnen de strandplaatsen van Zuid- en Oost-Engeland maar weinig beginnen tegen de ballonnenregen, tenzij opruimen. Van de ballonnen, én van de dierlijke slachtoffers die de ballonnen maken.