Kom Op Tegen Kanker vraag extra aandacht voor oudere patiënten

Kom Op Tegen Kanker vraagt dat artsen extra inspanningen leveren voor zeventigplussers met kanker. In 50 tot 70 procent van de gevallen hebben zij nog andere aandoeningen, wat hen extra kwetsbaar maakt. “In de ziekenhuizen is daar te weinig aandacht voor”, zegt expert kankerzorg Hans Neefs. “Terwijl een ingrijpende kankerbehandeling de andere gezondheidsproblemen kan versterken.”

Wie vandaag te horen krijgt dat hij kanker heeft, is in één op de twee gevallen ouder dan 70. Nu de bevolking in ijltempo vergrijst, zal dat aantal alleen maar toenemen. “De gezondheidszorg moet zich veel meer oriënteren op die groeiende groep”, zegt Hans Neefs, expert kankerzorg bij Kom Op Tegen Kanker (KOTK).

In een nieuwe rapport heeft de organisatie de specifieke obstakels voor zeventigplussers met kanker in kaart gebracht. Eén daarvan is dat zij vaak meerdere ziektes tegelijkertijd hebben. Terwijl dat bij 40-jarigen 10 tot 20 procent is, is dat bij de ouderen al 50 tot 70 procent.

“Oncologen in de Vlaamse ziekenhuizen focussen heel hard op de tumor en de behandeling, maar ze hebben vaak te weinig aandacht voor die andere aandoeningen”, zegt Neefs. “Een kankerbehandeling is al heel ingrijpend, maar de neveneffecten kunnen de andere gezondheidsproblemen versterken.”

Daarvoor moet het delen van medische gegevens tussen huisartsen, thuisverplegers, de rusthuizen en de ziekenhuizen beter, vindt KOTK. “Eigenlijk zou er na de diagnose van kanker een grondige geriatrische evaluatie moeten plaatsvinden”, zegt Neefs. “Een uitgebreid gesprek met de patiënt over zijn fysieke, sociale en psychologische situatie. Maar ook of de patiënt nog dagelijkse activiteiten als wassen en kleden zelfstandig kan uitvoeren. Als dat niet meer lukt, dan is die wellicht erg kwetsbaar en moet besproken worden of een zware kankerbehandeling wel opportuun is. Misschien dat die door zo’n behandeling wel langer leeft, maar of zijn levenskwaliteit erop vooruitgaat? Patiënten moeten alle info op een begrijpelijke manier uitgelegd krijgen. Nu gaan artsen daar vaak te snel over.”

Bovendien zijn ouderen ook vaker slechtziend, hardhorend of kampen ze met cognitieve beperkingen. Dat maakt het alleen maar moeilijker om alle informatie te absorberen.

Kinderen mee naar consultatie

Een betere communicatie, dus. Niet alleen met de zeventigplusser zelf, maar ook met zijn of haar naasten. In het rapport van KOTK staat het voorbeeld van een jonge vrouw die pas twee jaar na de diagnose van de arts te horen kreeg dat haar moeder borstkanker had. “Mijn moeder heeft afasie (een spraakgebrek, nvdr.) vanwege een hersenbloeding en kon het ons niet vertellen of duidelijk maken.”

KOTK pleit er daarom voor dat de arts altijd een naaste van de patiënt mee uitnodigt naar een consultatie. “Kinderen weten nu vaak niet wat er gezegd is omdat ze zich niet konden vrijmaken voor de consultatie overdag”, zegt Neefs. “Meer consultaties na de werkuren zijn één mogelijkheid, maar het begint met de patiënt te vragen wie het dichtst bij hem of haar staat en die persoon ook uit te nodigen.”