“Elke gemeente moet een schepen van Luchtkwaliteit hebben”

Als het van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) afhangt, dan heeft elke gemeente een schepen van Luchtkwaliteit. Ze lanceerde het idee in reactie op het CurieuzeNeuzen-project, dat aantoonde dat er wel een heel groot verschil zit op de luchtkwaliteit in verschillende steden. “Nochtans heeft vooral Vlaanderen impact als het gaat over luchtkwaliteit”, zegt professor Filip Meysman, de coördinator van CurieuzeNeuzen.

Joke Schauvliege wil niet pessimistisch zijn. “Als je naar het globale plaatje kijkt, dan doet Vlaanderen het lang niet zo slecht”, zegt ze. “Maar als je inzoomt, dan zie je dat het verkeer op sommige plekken een grote impact heeft.” Vooral de grote steden doen het uit de bevindingen van CurieuzeNeuzen niet zo goed. Al zit ook daar een groot verschil op.

Om daar iets tegen te doen, breekt Schauvliege een lans voor een schepen van Luchtkwaliteit. “Het zou geen slechte zaak zijn moest de schepen van Mobiliteit of Openbare Werken ook aandacht hebben voor die problematiek”, zegt ze. “Door bijvoorbeeld aandacht te hebben voor autoluwe straten aan scholen en dergelijke.”

Of een schepen een extra bevoegdheid geven nu dé oplossing is voor het probleem van slechte lucht, daar heeft professor Filip Meysman (UA), de coördinator van CurieuzeNeuzen, zijn vragen bij. “Vandaag hebben de meeste steden en gemeenten al een schepen van Leefmilieu”, zegt hij. “De minister geeft een positief signaal, omdat ze de problemen nog eens extra benadrukt. Maar het heeft echt geen zin om van Vlaanderen een lappendeken van Lage Emissiezones te maken van De Panne tot in Voeren.”

Hete aardappel doorschuiven

De lokale besturen hebben hefbomen, zegt hij, zoals het aanleggen van veilige fietspaden en scholen helpen om de kennis van hun leerlingen bij te spijkeren als het gaat om veilig fietsen. “Maar de belangrijkste beslissingen moeten het Vlaams niveau nemen”, zegt Meysman. “De meest vervuilende straten zijn vaak gewestwegen. Kijk maar naar Antwerpen. Het stadsbestuur heeft daar veel te zeggen, maar de grootste vervuiling komt van de ring. En dat is Vlaamse materie. Je moet de hete aardappel niet doorschuiven naar de steden en gemeenten.”

Schauvliege benadrukt dat dat de bedoeling niet is. “Het is niet de bedoeling om te zeggen: Hier, lokale besturen, trek er uw plan mee. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, van het lokaal, Vlaams én federaal niveau. Het is een werk van lange adem. Wat historisch gegroeid is, valt niet in 1-2-3 op te lossen. Maar een volgehouden beleid op maat werpt zijn vruchten af.”

De oppositie vindt het voorstel van Schauvliege maar niets. “We hebben geen nieuwe titel nodig, maar schepenen met visie en daadkracht”, tweet Groen-partijvoorzitter Meyrem Almaci. “Onze schepenen in Gent en Mechelen zorgden in hun stad voor een ommekeer. Misschien kan de minister zich laten inspireren om ook zélf actie te ondernemen?”