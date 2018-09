Het verhaal achter de wereldberoemde foto van het ‘afgeleide vriendje’

Een man fluit op straat een vrouw na, terwijl zijn vriendin hem kwaad tot de orde roept: u heeft het beeld van het ‘afgeleide vriendje’ vast wel al eens zien passeren. Maar ’s werelds bekendste meme is seksistisch, zo stelt de Zweedse reclamewaakhond RO nu. Een internetprovider had de afbeelding gebruikt in een aanwervingsadvertentie, maar die “objectiveert vrouwen”, luidt het. En de fotograaf? Die verdient er vooral goed geld aan.

Midden 2015, op de straten in Girona. De Barcelonese fotograaf Antonio Guillem (46) laat zijn modellen Mario en Laura een hele reeks poses aannemen. Guillem heeft op dat moment een beginnend bedrijfje in stockfoto’s – standaardbeelden die gebruikt worden op websites en in advertenties. Hij begon ermee zonder enige achtergrond in de fotografie, omdat hij zijn job was kwijtgeraakt door de Spaanse economische crisis.

Maar een van die beelden uit 2015 is goed twee jaar later een heel eigen leven gaan ...