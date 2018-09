Tottenham moet het zonder sterkhouder doen tegen Barcelona, ook averij voor Vertonghen en Dembélé

Tottenham Hotspur speelt komende woensdag in de Champions League zonder Dele Alli tegen FC Barcelona. De Engelse international heeft een hamstringblessure en is volgens manager Mauricio Pochettino niet op tijd fit voor de tweede groepswedstrijd in het Europese bekertoernooi. Zonder Alli wonnen de Spurs zaterdag in de Premier League bij Huddersfield Town, dankzij twee doelpunten in de eerste helft van Harry Kane (0-2).