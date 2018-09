NTGent veroorzaakt opnieuw ophef met processie van “sperma en eicellen” door Gent

Gent - Tijdens het openingsweekend van NTGent zaterdagavond trok een processie met “sperma en eicellen” door het Gentse stadscentrum. Artistiek leider Milo Rau "doneerde" zijn zaad en riep alle vrouwelijke artiesten op om hun eicellen te schenken.

De performance maakt deel uit van een artistiek project van de theatergroep Action Zoo Humain, die dit jaar ‘artist in residence’ is bij het NTGent. De groep maakt in opdracht van de Vlaamse Overheid een Vlaams paviljoen voor de wereldtentoonstelling in Dubai.

De processie, die van de Sint-Baafskathedraal naar het Gravensteen trok, moet mensen doen nadenken over wat het betekent om Vlaming te zijn. "We willen mensen doen nadenken over de vermarkting van de kunst en de individualisering van de sameleving", zegt woordvoerster Evelyne Bauer.

Behalve de dragers, die "het zaad en de eicellen" in een reliekschrijn droegen, stapten zo'n vijftig andere mensen mee. Ook leden van Schild & Vrienden waren uitgenodigd om boete te doen.

Het is niet de eerste stunt van NTGent dit jaar. Ze haalde al alle kranten met haar theaterbewerking van het Lam Gods, waarvoor ze ex-Syriëstrijders zocht. Ook een scène van een vrijend koppel voor kinderen haalde dit weekend het nieuws.