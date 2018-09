In het spoor van Remco Evenepoel: sporten kinderen zich de vernieling in door zich te vroeg in één sport te specialiseren?

Sporten kinderen zich de vernieling in door zich te vroeg in één sport te specialiseren? “ Het zou schitterend zijn als een voetbalclub eens gaat BMX’en”, zegt sportarts Tom Teulingkx.

“Sportclubs zouden veel meer over het muurtje moeten kijken, in het ­belang van het kind. Daarom pleit ik voor multisportclubs: sportclubs die meerdere sporten aanbieden, zodat kinderen geregeld een andere sport beoefenen.” Revolutionair wil sportarts Tom Teulingkx zijn voorstellen niet noemen. Ze botsen wel met het heersende discours over excelleren dat jonge sporters wordt aangepraat. Samen met wetenschapsjournalist Marc Geenen schreef hij Sport­ouders, een adviesboek voor ouders met sportende ...